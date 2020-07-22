В ЯНАО число заболевших Covid-19 приближается к отметке 10 тысяч

В среду, 22 июля, на Ямале выявлено 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии – 9 тыс 831.

Только 45 вновь инфицированных – вахтовики. В населенных пунктах Ямала за сутки выявлено 130 новых случаев. На сегодняшний день самый высокий прирост зафиксирован в Муравленко, где 45 заболевших. Новый Уренгой, еще недавно считавшийся главным очагом коронавируса на Ямале, демонстрирует спад, там за сутки выявлено 32 новых случая. Далее следует Ноябрьск – плюс 17 инфицированных. В Тарко-Сале и Салехарде 12 и 6 пациентов соответственно.

Всего в населенных пунктах ЯНАО с начала пандемии заболели 7 тыс 256 человек, а на месторождениях – 2 тыс 575 вахтовиков.

Напомним, из-за ситуации, сложившейся в ЯНАО, по-прежнему действует обязательный режим самоизоляции. Губернатор Дмитрий Артюхов продлевал особый режим уже несколько раз. В очередной раз режим был продлен до 15 августа включительно.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 22.07.20

На Ямале за сутки от коронавируса вновь скончались четыре человека. / На Ямале на одном участке трассы произошло три смертельных ДТП. / Более 300 кандидатов выдвинулись на выборах в заксобрание ЯНАО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»