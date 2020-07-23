Ямальское правительство оплатило обустройство сверхсекретного зала для совещаний

Правительство ЯНАО вкладывает более 50 млн рублей в создание секретного зала для совещаний. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Формулировка аукциона дословно звучит так: «Оказание услуг по созданию зала совещаний, подлежащего аттестации на соответствие требованиям по защите информации, содержащей государственную тайну, в административном здании г. Салехард». Цена контракта – 50,6 млн рублей. Это средства бюджета ЯНАО.

«Секретная» комната расположена в здании ямальского правительства. В материалах закупки уточняется, что исполнитель работ, который обязуется соблюдать секретность, должен установить специальное оборудование, а также проверить объект «на предмет выявления электронных устройств негласного получения информации». Также подрядчик должен оценить «возможность утечки речевой информации».

В пресс-службе окружного правительства «Новому Дню» сообщили, что зал для особых совещаний уже существует, но в данный момент помещение оснащено аналоговым оборудованием. Оно эксплуатируется уже более 10 лет. Пришло время его заменить.

«Данное оборудование снято с поддержки производителем, в частности, прекращен выпуск запасных частей и модулей. Из-за этого происходят сбои при проведении мероприятий, в том числе с использованием защищенных каналов связи. Это вызывает нарекания и замечания от уполномоченных органов, контролирующих область защиты информации. В связи с этим принято решение о создании зала совещаний с использованием современного цифрового оборудования, имеющего высокую степень надежности», – ответили в правительстве ЯНАО на запрос «Нового Дня».

Там также добавили, что новое оборудование, которое должен установить подрядчик, соответствует последним требованиям по защите информации, а также требованиями нормативных документов ФСБ России и ФСТЭК (федеральная служба по техническому и экспортному контролю).

Салехард, Дарья Котова

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