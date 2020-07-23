Двое ямальцев случайно утопили своего пьяного товарища в сауне

В городе Губкинский в сауне погиб 54-летний мужчина. Он утонул в бассейне, куда его бросили товарищи.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 22 июля. Днем трое приятелей находились в сауне, где активно употребляли алкоголь. Двое мужчин, посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян, решили его отрезвить. Для чего просто бросили его в бассейн.

«Подозреваемые, видя, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, достали его из воды и обратились в службу скорой помощи. Приехавшие по вызову медицинские сотрудники констатировали смерть мужчины», – уточнили в окружном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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