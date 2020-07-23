На Ямале ликвидируют крупнейшее государственное СМИ ради нового медиахолдинга

На Ямале к ликвидации готовят крупный госактив – «ОГТРК «Ямал-Регион». Процесс запущен ради масштабной перезагрузки ямальского медиарынка. Окружные власти к концу года планируют создать в ЯНАО большой холдинг, который объединит СМИ окружного значения. Специалист, который возглавит новую структуру, два месяца назад уже прибыл на Ямал из Москвы.

Проект постановления, согласно которому начнется ликвидация крупнейшей телерадиокомпании «Ямал-Регион», уже подготовлен. В документе сообщается, что «все необходимые юридические действия» будет осуществлять департамент внутренней политики.

В окружном правительстве «Новому Дню» уточнили, что этап ликвидации ГУ ЯНАО «ОГТРК «Ямал-Регион» является исключительно юридической оставляющей вопроса переформатирования работы СМИ ЯНАО. И подтвердили, что сейчас ведется работа по созданию нового холдинга. «Отметим, в составе будущего холдинга значатся все СМИ окружного значения. На данный момент происходит подбор состава топ-менеджеров», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Наши инсайдеры добавляют, что медиахолдинг, как новое юридическое лицо, объединит несколько СМИ. В их числе газета «Красный север», новостное агентство «Север-Пресс» («Центр развития интернет-коммуникаций»), плюс блок теле- и радиовещания.

Информированный источник утверждает, что процедура ликвидации «ОГТРК «Ямал-Регион» займет много времени и завершится, в лучшем случае, к ноябрю. Все имущество ликвидируемой телерадиокомпании вольется в актив нового холдинга. Что касается трудоустройства журналистов, то сотрудникам компании будет представлена возможность продолжить работу в профильной сфере.

Два месяца назад на Ямал из Москвы прибыл бывший топ-менеджер телеканала «360» Сергей Добрынин. Наши осведомленные источники утверждают, что именно ему доверят руководить новым медиахолдингом. «99%, что главой холдинга станет Добрынин. Он уже вникает в суть дел. Ему надо и на нас посмотреть, и себя показать, и подобрать команду. Можно также смело прогнозировать, что к осени руководящий состав холдинга будет сформирован. С большой долей вероятности можно говорить, что в составе топ-менеджмента мы увидим и ныне действующих руководителей ямальских СМИ», – рассуждает осведомленный источник.

Окружная телерадиокомпания «Ямал-Регион» – 100% «дочка» ямальского правительства. Ее учредителем является окружной департамент внутренней политики.

Салехард, Дарья Котова

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