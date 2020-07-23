В ЯНАО от коронавируса скончались еще два человека, среди них молодая женщина

В инфекционной больнице Ноябрьска скончались два человека, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб региона. Общее число летальных исходов от Covid-19 увеличилось до 70.

Как уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, жертвами коронавирусной инфекции стали 42-летняя женщина и 61-летний мужчина.

«Медики боролись за жизнь пациентов до последнего, однако ни лекарственная, ни интенсивная терапия не принесли желаемого результата. И это говорит лишь о том, что соблюдение мер безопасности по – прежнему необходимо», – отметила Татьяна Бучкова.

По состоянию на 23 июля в округе зарегистрировано 170 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших – 10 тыс человек.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

Салехард, Ноябрьск. Другие новости 23.07.20

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