На Ямале впервые за неделю снизился суточный прирост по коронавирусу

На Ямале, где всю неделю ежедневно фиксировалось порядка 170 и более новых случаев коронавируса в сутки, 24 июля заболели 158 человек. За весь период в ЯНАО заболели 10 тыс 159 человек.

Почти все новые случаи выявлены в населенных пунктах, где диагноз Covid-19 за сутки подтвердился у 130 человек. Антилидер по-прежнему Новый Уренгой, где за сутки плюс 60 заболевших. Всего в газовой столице с начала пандемии выявлено 3 тыс 277 случаев коронавируса. Непростая ситуация сложилась в Муравленко, где все последние дни растет заболеваемость. Суточный прирост – 16 вновь инфицированных.

На месторождениях к 24 июля за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания.

Из 10 тысяч заболевших – 7 тыс 500 человек проживают в населенных пунктах, плюс 2 659 инфицрованных вахтовиков на месторождениях. Летальных исходов – 70.

Сейчас 17-ть госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии. Состояние одного человека врачи оценивают как крайне тяжелое.

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