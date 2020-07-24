NordStar запускает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Москву

Авиакомпания NordStar с 16 августа открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Москву (Домодедово). Ранее для перевозчика московский рейс был только чартерным.

Как уточнили в аэропорту Нового Уренгоя, с 16 августа самолет будет летать один раз в неделю – в воскресенье. И это будет утренний рейс. С 26 августа в расписание добавится вторая частота – по средам в 10:20 часов.

Продажа билетов на летний сезон уже открыта. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

В новоуренгойском аэропорту напомнили, что, помимо новых рейсов NordStar, московское направление в Новом Уренгое обслуживают авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь», предлагающие по два ежедневных рейса в столицу России, а также авиакомпания «ИрАэро», выполняющая в московский аэропорт Домодедово три рейса в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Таким образом, в летнем расписании ямальского аэропорта в Москву запланировано до шести рейсов ежедневно и до 34 рейсов в неделю.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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