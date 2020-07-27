Житель Ямала объявил о распродаже автографов звезд Голливуда

Житель Ноябрьска на одном из популярных сайтов объявлений заявил о продажи своей коллекции автографов знаменитых актеров.

Плакат, на котором расписался Киану Ривз, обладатель коллекции оценил в 9 тыс рублей. Продавец предлагает купить и автографы Анжелины Джоли, Тома Харди и даже лист бумаги, на котором вместе расписались исполнители главных ролей в фильме «Титаник» – Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Двойной автограф ямалец оценивает в 15 тысяч рублей.

Как сообщает «Ноябрьск24», коллекционер утверждает, что все экспонаты – подлинные. В подтверждение своих слов он предлагает изучить сертификаты на английском языке. Ямальские полицейские, в свою очередь, предостерегают от таких покупок. И напоминают, что подлинность автографов может установить только очень дорогостоящая экспертиза. Силовики подчеркивают, что зачастую такие распродажи заканчиваются возбуждением уголовных дел о мошенничестве.

Ноябрьск, Дарья Котова

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