На Ямале коронавирусом заболели более 10,5 тысяч человек

В ЯНАО коронавирусом с начала пандемии заболели 10 тыс 537 человек. Прирост по данным за 27 июля – 123 новых случая COVID-19.

Почти все вновь заболевшие – жители населенных пунктов, где за сутки выявлено 107 инфицированных. На месторождениях среди вахтовиков подтверждено 16 новых случаев.

В населенных пунктах ЯНАО, где общее число заболевших увеличилось до 7 тыс 805 человек, ликвидированы основные очаги. Новый Уренгой показал минимальный суточный прирост: всего 16 новых случаев (3 тыс 358 заболевших с начала пандемии), в Тарко-Сале, Ноябрьске и Муравленко 25, 18 и 12 новых случаев соответственно.

Как сообщает 27 июля оперативный штаб ЯНАО, в больницах округа находятся 23 пациента, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, еще один человек в крайне тяжелом состоянии.

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