Чиновников Лабытнанги оштрафовали за подозрительный контракт по цанпроекту

Мэрия Лабытнанги оштрафована из-за контракта, который был заключен в рамках нацпроекта по формированию комфортной и современной городской среды. Об этом 28 июня сообщает прокуратура ЯНАО.

По информации надзорного ведомства, речь идет о контракте стоимостью 140 млн рублей. Аукцион в апреле 2020 года объявило МУ «Дирекция по обеспечению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

«Условия документации заказчиком были составлены таким образом, чтобы обеспечить участие одного участника. Так, проектом контракта оплата работ подрядчику предусматривалась только после их фактического выполнения. После подписания контракта заказчиком заключено дополнительное соглашение, предусматривающее предоплату, что противоречит требованиям законодательства о контрактной системе», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Чиновники, изменив условия контракта для победителя тендера, перечислили подрядчику предоплату в сумме 42 млн рублей.

Прокуратура Лабытнанги возбудила административное дело в отношении коммерческой фирмы и главы МУ «Дирекция по обеспечению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Виновные оштрафованы на общую сумму 240 тыс рублей.

Лабытнанги, Дарья Котова

Лабытнанги. Другие новости 27.07.20

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