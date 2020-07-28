Глава депздрава ЯНАО заявил, что ямальцы стали меньше болеть ковидными пневмониями

На Ямале несколько дней подряд снижается уровень заболеваемости Covid-19. По состоянию на 28 июля выявлено 136 новых случаев коронавируса.

Как сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, также в округе снижается количество ковидных пневмоний. «За прошедшую неделю в округе наметилось снижение темпов распространения заболеваемости ковидными пневмониями на треть. Количество выздоровевших превышает число заболевших», – прокомментировал Новиков.

С начала пандемии в округе коронавирусом заболели 10 тыс 673 человека. Из них почти 8 тыс человек – жители населенных пунктов. На месторождениях инфицировались 2 тыс 770 вахтовиков.

По состоянию на 28 июля в населенных пунктах выявлено 98 новых случаев Covid-19, на месторождениях – 38. Больше всего вновь заболевших в Ноябрьске – 25 человек. В Новом Уренгое – 17, в Губкинском – 16 и 15 вновь инфицированных в Тарко-Сале.

Салехард, Дарья Котова

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