На Ямале после «коронавирусных» каникул разрешили работать фитнес-центрам

В ЯНАО во вторник, 28 июля, возобновляют работу фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны. При этом детям до 18 лет посещать спортивные учреждения запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Ограничения снимаются в рамках первого этапа. Ко второму округ перейдет, как только позволит эпидемиологическая обстановка», – уточнили в кабмине ЯНАО.

Учреждения физической культуры любой формы собственности обязаны работать с соблюдением рекомендаций санитарных врачей. Так, о возобновлении работы необходимо уведомить региональное управление Роспотребнадзора. В помещениях нужно обеспечить регулярную дезинфекцию, контроль за температурой тела и состоянием здоровья работников и посетителей. Сотрудники учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Особое требование связано с загрузкой залов.

«Загрузка объектов не должна превышать 25% пропускной способности. Но при этом одновременно в помещении может находиться не более 20 человек, включая всех инструкторов и занимающихся. Соблюдать эти правила необходимо, чтобы мы как можно быстрее могли перейти на следующий этап снятия ограничений», – уточнил первый заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Алексей Щелконогов.

Напомним, на Ямале особый коронавирусный режим продлен до 15 августа включительно.

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