На Ямале число жертв от коронавируса увеличилось до 76

На Ямале за сутки скончались еще два человека, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом 29 июля сообщил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

По словам Новикова, один человек умер в Новом Уренгое, второй в Тарко-Сале. У обоих пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания.

С начала пандемии на Ямале от Covid-19 скончались 76 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Новом Уренгое.

Всего в округе было выявлено 10 тыс 788 случаев коронавируса. В даный момент медики фиксируют снижение заболеваемости ковидными пневмониями. А темпы распространения инфекции, по оценке г-на Новикова, снизились почти на 20%.

Новый Уренгой, Тарко-Сале, Дарья Котова

Новый Уренгой, Тарко-Сале. Другие новости 29.07.20

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