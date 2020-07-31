«И я не уберегся от этой беды»: губернатор Ямала Артюхов заболел коронавирусом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в пятницу, 31 июля, сообщил о том, что у него лабораторно подтвердился коронавирус. Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях.

«И я не уберегся от этой беды», – рассказал Артюхов. Он уточнил, что сдал тест на Covid-19 и вчера получил положительный результат. «Сегодня чувствую первые симптомы. Небольшая слабость, небольшая температура», – добавил ямальский губернатор, который сейчас находится на самоизоляции у себя дома.

Глава округа сожалеет, что из-за болезни ему придется отменить ряд запланированных встреч и поездок. В частности, он планировал посетит восточную часть ЯНАО. «Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», – пообещал губернатор Ямала.

Артюхов также отметил, что ситуация на Ямале начала стабилизироваться: вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. Высокую выявляемость Covid-19 губернатор связывает, в том числе, с количеством проведенных в округе тестов.

«Мы по-прежнему на первом месте в стране по тестированию на душу населения, протестировали уже более 300 тысяч человек», – напомнил Артюхов и обратился к ямальцам с призывом беречь себя.

«На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!», – резюмировал Артюхов.

Напомним, в ЯНАО общее число заболевших коронавирусом превысило 11 тыс. Зафиксировано 77 летальных исходов.

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