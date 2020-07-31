На Ямале почти в два раза сократилось число заболевших коронавирусом

В ЯНАО, где с начала пандемии Covid-19 заболели более 11 тыс человек, снижается уровень заболевания. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что в округе вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. Об этом глава региона 31 июля написал на своей странице «ВКонтакте».

По состоянию на 31 июля в ЯНАО подтверждено 112 новых случаев коронавируса. На месторождениях среди вахтовиков за сутки прибавилось 25 инфицированных (всего – 2 тыс 846). Остальные случаи приходятся на населенные пункты, где за сутки 87 вновь заболевших (всего 8 тыс.170).

В Новом Уренгое, который долго оставался главным очагом заболеваемости, суточный прирост по Covid-19 также значительно сократился. К 31 июля прибавилось 37 инфицированных.

«Нормализовалась ситуация, в том числе, в Новом Уренгое. На днях там будет поставлен новый компьютерный томограф с отдельным входом с улицы – специально для больных коронавирусом. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса», – прокомментировал губернатор Артюхов.

При этом новые случаи заболевания по-прежнему ежедневно фиксируются в городах Салехард, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский.

Сейчас в больницах округа находятся 16 пациентов с корнавирусом, чье состояние медики оценивают как тяжелое. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал «Новый День», в пятницу, 31 июля, стало известно о том, что коронавирус подтвердился у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Он сообщил, что находится дома на самоизоляции. Также глава региона отметил, что сегодня у него появились первые симптомы заболевания: температура и слабость.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 31.07.20

«И я не уберегся от этой беды»: губернатор Ямала Артюхов заболел коронавирусом. / В Свердловской области самый высокий показатель смертности от коронавируса в УрФО. / Ямальский губернатор Артюхов в прямом эфире выбирает кандидата на ключевой пост. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»