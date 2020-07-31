Ямальский губернатор Артюхов раскрыл свои доходы: цифры сильно изменились

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в пятницу, 31 июля, отчитался о доходах за 2019 год. Документ опубликован на сайте правительства ЯНАО. Глава региона задекларировал 30 млн 700 тыс рублей. Это в два раза меньше, чем указывалось в декларации Артюхова за 2018 года. Тогда глава региона показал доход в сумме 64,9 млн рублей.

Рост доходов губернатора в 2018 году был связан со сменой должности: в мае 2018 года г-н Артюхов занял пост временно исполняющего главы региона, а затем был назначен губернатором.

«Процедура расторжения трудового договора предполагает компенсационную выплату за неиспользованный отпуск. Дмитрий Артюхов за 2,5 года работы не использовал 141 день отпуска», – поясняли тогда в пресс-службе губернатора.

Имущественные активы Артюхова не изменились. Ему и его супруге в равных долях (72,7 м кв) принадлежит квартира. Согласно отчету, губернатор Ямала по-прежнему владеет земельным участком площадью пять соток. С 2018 года остался у главы округа и автомобиль «Ауди» (модель и год выпуска в декларации не указаны).

Супруга ямальского губернатора задекларировала годовой доход в сумме 13,6 млн рублей. По итогам 2018 года – 8,5 млн рублей.

Салехард, Дарья Котова

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