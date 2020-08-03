Отпускники начали завозить коронавирус на Ямал

Специалисты управления Роспотребнадзора по ЯНАО зафиксировали новую тенденцию: жители округа, посещавшие во время отпуска южные регионы, возвращаются домой инфицированными Covid-19.

По данным ведомства, за минувшую неделю с юга России прибыли 12 человек, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. Эпидемиологи обследовали и изолировали контактных, в том числе пассажиров авиарейсов, летевших вместе с заболевшими.

«Оперативным штабом региона прорабатывается механизм тестирования на Covid-19 пассажиров, прибывающих в аэропорты Ямала с признаками ОРВИ», – рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По данным оперативного штаба, всего в ЯНАО с начала пандемии было выявлено 11 тыс 339 случаев коронавируса. Летальных исходов – 79.

Салехард, Дарья Котова

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