У жителя Салехарда мошенники похитили с банковской карты 4 миллиона

Житель Салехарда после разговора с «банковскими» мошенниками лишился 4 млн рублей. Как сообщает прокуратура ЯНАО, в конце июля мужчине позвонили от имени банка и попросили перевести все деньги на безопасный счет.

«В ходе разговора злоумышленник под предлогом необходимости блокировки банковских карт убедил потерпевшего перевести значительную сумму на «безопасный» счет банка, который в действительности использовался мошенниками. Потерпевший выполнил просьбу и остался без средств», – уточнили в окружной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В надзорном ведомстве напоминают, что мошенники используют различные предлоги. И в очередной раз призывают граждан быть бдительными.

«Одним из наиболее распространенных способов совершения таких хищений остается получение под различными предлогами (блокировка карты, внесение предоплаты за приобретаемый товар и др.) информации о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу с последующим хищением через сервисы дистанционного банковского обслуживания», – уточняют в прокуратуре ЯНАО.

Салехард, Дарья Котова

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