На Ямале суточный прирост по Covid-19 впервые оказался менее 100 случаев

В ЯНАО 4 августа выявлено 92 новых случая коронавируса. Это рекорд августа. Летом в округе ежедневно фиксировалось порядка 200 новых случаев Covid-19. Затем уровень заболеваемости начал снижаться. Так, с начала августа коронавирус ежесуточно подтверждался примерно у 100 -110 человек.

За время пандемии на Ямале Covid-19 переболели 11 тыс 431 человек. Число летальных исходов – 79.

Почти все новые случаи, зарегистрированные 4 августа, приходятся на жителей населенных пунктов. На месторождениях заболели лишь три вахтовика. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб региона.

Остальные 89 инфицированных – жители крупных ямальских городов и поселков. Так, в Ноябрьске прирост за сутки составил 28 новых случаев. В Новом Уренгое заболели шесть горожан, в Салехарде и в Губкинском 13 и 10 соответственно.

Статистика по населенным пунктам и месторождениям на текущий момент выглядит так: за весь период пандемии инфицировались 2 тыс 936 вахтовиков. Заболевших ямальцев – 8 тыс 495.

Сейчас в больницах медики спасают 21 пациента, чье состояние оценивается как тяжелое. Еще один заболеший находится в карйне тяжелом состоянии.

Салехард, Дарья Котова

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