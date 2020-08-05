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Среда, 5 августа 2020, 14:10 мск

Новости Ямал

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На Ямале мост, который стоит почти 10 миллиардов, строили по подложному заключению

На Ямале при строительстве моста через реку Пур использовался подложный документ – заключение территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Об этом 5 августа сообщает прокуратура ЯНАО.

«Реализация проектной документации осуществлялась на основании подложного заключения, которое фактически Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству не выдавалось», – заявили в надзорном ведомстве после того, как результаты проверки озвучила природоохранная прокуратура ЯНАО.

Заказчик и исполнитель работ получили представления об устранении нарушений.

«Несогласованная деятельность предприятиями прекращена, получено новое заключение о согласовании строительных работ, которым предусмотрено искусственное воспроизводство водных биоресурсов объемом, в полтора раза превышающим ранее определенный. Фактическое устранение нарушений в части выпуска 4,3 тонны молоди воспроизводимых видов рыб контролируется природоохранной прокуратурой», – резюмировали в окружной прокуратуре.

Отметим, что речь идет об одном из мегапроектов Ямала. Мост через реку Пур длиною 1,02 км строят с 2018 года и обещают запустить в 2020 году. Мостовой переход свяжет с Большой землей жителей Тазовского и Красноселькупского районов. Также капитальная переправа через реку важна для дальнейшего освоения Арктики. Строительство мостовой переправы оценили в 9,6 млрд рублей. Большую часть затрат финансирует «Газпромбанк». Подрядчик – компания «Мостострой-11», которую связывают с братьями Ротенбергами. Генеральным директором и соучредителем АО «Мостострой-11» является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу.

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