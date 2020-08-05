На Ямале мужчина изнасиловал девочку-подростка, приехавшую навестить бабушку

На Ямале суд вынес приговор 21-летнему жителю Надымского района, который изнасиловал 15-летнюю девочку.

Как сообщает 5 августа СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено еще в марте 2019 года. «21-летний мужчина, провожая после сельской дискотеки 15-летнюю девочку, приехавшую на каникулы к бабушке, завел ее в уединенное место, где с применением насилия совершил ее изнасилование», – уточнили в окружном Следкоме.

Девушка долго не рассказывала родителям о том, что с ней произошло. «Родители девочки, обеспокоенные произошедшими изменениями в поведении дочери, в августе 2019 года обратились в больницу. После чего потерпевшая призналась в том, что с ней случилось», – рассказали следователи.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Насильник отрицал свою вину, но силовики смогли собрать доказательную базу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Надым, Дарья Котова

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