Вахтовики на Ямале опять начали портить коронавирусную статистику

На Ямале, где в последние дни снижается уровень заболеваемости по Covid-19, 6 августа лабораторно подтверждено 96 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 9 тыс 809.

На месторождениях заболели 29 вахтовиков, сообщает оперативный штаб региона. Таким образом фиксируется рост. К примеру, 4 августа на месторождениях было лишь четыре вновь инфицированных. А всего на предприятиях с начала пандемии было выявлено 2 тыс 994 случая коронавируса.

В населенных пунктах, где коронавирусом в общей сложности заболели 8,6 тыс человек, на сегодняшний день выявлено 67 новых случаев. Больше всего заболевших в Новом Уренгое – плюс 36 инфицированных за сутки. По семь заболевших в Муравленко и Лабытнанги.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 06.08.20

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