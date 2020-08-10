На Ямале заболеваемость по коронавирусу снизилась почти на 20%

В ЯНАО к 10 августа лабораторно подтверждено 93 новых случая коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 11 тыс 988. Несмотря на то, что уже завтра Ямал перешагнет порог в 12 тыс заболевших, заболеваемость в округе стабильно снижается.

«На минувшей неделе отмечалась устойчивая тенденция снижения вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции в регионе, по данным ямальского управления Роспотребнадзора общее число новых случаев по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 19%. Во всех 13 муниципальных образованиях округа количество выздоровевших превышало число заболевших», – прокомментировала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Из 93 вновь заболевших десять человек – вахтовики. Остальные новые случаи зафиксированы в населенных пунктах, где с начала пандемии коронавирусом заболели 8 тыс 920 человек.

Самый заметный суточный прирост показали Новый Уренгой и Ноябрьск, где 16 и 15 заболевших соответственно. В Надыме – 11, в Муравленко – 9. По семь вновь инфицированных в городах Салехард и Губкинский.

Салехард, Дарья Котова

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