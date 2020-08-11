В ЯНАО от Covid-19 скончались три человека, две жертвы коронавируса – сорокалетние женщины

На Ямале за сутки скончались три человека, у которых Covid-19 был подтвержден лабораторно. Все летальные случаи произошли в Ноябрьске. Общее число коронавирусных смертей увеличилось в ЯНАО до 82.
Как уточнила руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, в больнице Ноябрьска скончались две женщины – 41 и 48 лет, и 71-летний мужчина.
«Пациенты были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, которые осложнили течение болезни. Наши медики прилагают максимальные усилия для сохранения жизни при тяжёлом и крайне тяжелом течении. Но, к сожалению, организм пациента не всегда откликается на терапию», – прокомментировала Татьяна Бучкова.
С начала пандемии коронавирусом на Ямале заболели более 12 тыс человек.
Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова
Салехард, Ноябрьск. Другие новости 11.08.20
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