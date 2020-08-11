В ЯНАО от Covid-19 скончались три человека, две жертвы коронавируса – сорокалетние женщины

На Ямале за сутки скончались три человека, у которых Covid-19 был подтвержден лабораторно. Все летальные случаи произошли в Ноябрьске. Общее число коронавирусных смертей увеличилось в ЯНАО до 82.

Как уточнила руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, в больнице Ноябрьска скончались две женщины – 41 и 48 лет, и 71-летний мужчина.

«Пациенты были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, которые осложнили течение болезни. Наши медики прилагают максимальные усилия для сохранения жизни при тяжёлом и крайне тяжелом течении. Но, к сожалению, организм пациента не всегда откликается на терапию», – прокомментировала Татьяна Бучкова.

С начала пандемии коронавирусом на Ямале заболели более 12 тыс человек.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

Салехард, Ноябрьск. Другие новости 11.08.20

На Ямале после ливня многоквартирный дом съехал со свай. / Уголовное дело бывшего топ-менеджера ямальской «дочки» Роснефти пополнилось эпизодами. / На Ямале заболеваемость по коронавирусу снизилась почти на 20%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»