На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 12 тысяч

В ЯНАО коронавирусом за сутки заболели 92 человека. Об этом 11 августа сообщает оперативный штаб региона. За весь период пандемии новой инфекцией в регионе заразились 12 тыс 80 человек. Летальных исходов – 82.

На сегодняшний день 11 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного больного врачи оценивают как крайне тяжелое.

Почти все новые случаи к 11 августа зафиксированы в населенных пунктах Ямала, где инфицировались 74 человека. На месторождениях заболели 18 вахтовиков.

Сегодняшним антилидером стал Ноябрьск, где суточный прирост плюс 36 новых случаев. В Салехарде – 13, в Новом Уренгое заметное снижение – заболели четыре человека.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в округе зафиксировано сразу три летальных исхода. От коронавируса скончались пациенты больницы Ноябрьска. Самой молодой жертве Covid-19 был 41 год.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

Салехард, Ноябрьск. Другие новости 11.08.20

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