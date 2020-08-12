На месторождениях Ямала резко выросло число случаев заражения Covid-19

В ЯНАО за сутки подтверждено 88 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 12 тыс168 человек. Летальных исходов – 82.

Как сообщает 12 августа оперативный штаб региона, на месторождениях за сутки выявлено 53 новых случая Covid-19. Это заметный рост, если сравнивать с недавней статистикой. Так, в понедельник, 10 августа, инфицировались 10 вахтовиков. За вчерашний день было 18 вновь заболевших. Всего на месторождениях с начала пандемии было выявлено 3 тыс 139 инфицированных.

В населенных пунктах Ямала, напротив, сегодня зафиксирован минимальный суточный прирост – 35 новых случаев. Почти треть заболевших – жители Ноябрьска. Там за стуки 10 новых случаев. По 8 инфицированных в Новом Уренгое и Тарко-Сале. В остальных населенных пунктах выявлены единичные случаи.

За все время пандемии больше всего случаев коронавируса выявлялось в Новом Уренгое (3 тыс 699). Второе место занимает Салехард (948). Далее следуют Губкинский (937) и Ноябрьск (850). Всего в городах и районах более 9 тыс заболевших.

Салехард, Дарья Котова

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