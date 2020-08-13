На Ямале более 50% заболевших Covid-19 – это вахтовики и жители Нового Уренгоя

На Ямале к 13 августа зарегистрирован 91 новый случай коронавируса. Общее число инфицированных увеличилось до 12 тыс 259 человек, сообщает оперативный штаб региона.

23 новых случая выявлено среди вахтовых рабочих. Таким образом общее число инфицированных на месторождениях сегодня увеличилось до 3 тыс 162 человек.

В населенных пунктах Ямала за сутки плюс 68 заболевших. Больше всего их выявлено в Новом Уренгое, где суточный прирост составил 26 случаев. Ноябрьск также лидирует по числу инфицированных, там к 13 августа 15 вновь заболевших. Замыкает тройку антилидеров Салехард, где коронавиурс подтвердился у 7 человек. Всего в населенных пунктах с начала пандемии коронавирус подтверждался у 9 тыс 97 человек. Больше всего граждан переболело в Новом Уренгое (3 тыс 403).

Летальных исходов за сутки не было. Число умерших от коронавируса остается прежним – 82. Сейчас состояние 11 пациентов, у которых коронавирус подтвержден лабораторно, ямальские медики оценивают как тяжелое. Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Новый Уренгой, Салехард, Дарья Котова

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