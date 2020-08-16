В аэропортах Ямала из-за коронавируса ужесточаются правила

На Ямале из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции продлен до 31 августа включительно. Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как уточняет оперативный штаб региона, в основных аэропортах Ямала усиливаются меры контроля для прибывающих. В аэропортах Салехард, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска планируют организовать пункты тестирования на Covid-19.

«В случае, если у пассажира обнаружатся признаки респираторных заболеваний или же температура тела окажется выше 37 градусов, ему будет необходимо сдать анализ на коронавирусную инфекцию в месте прибытия», – уточняет оперштаб ЯНАО.

Также на Ямале с 15 августа в офлайн-режиме возобновляют работу органы соцзащты населения.

«Органы социальной защиты, чья работа была приостановлена, начинают личный прием от граждан документов, необходимых для получения мер соцподдержки и которые не могут быть запрошены в электронном виде. Для посещения учреждения нужно предварительно записаться», – отметили в окружном правительстве.

По состоянию на 16 августе общее число заболевших коронавирусом на Ямале превысило 12 тыс 500 человек.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 14.08.20

В ямальском правительстве нашли замену чиновнику, арестованному за взятку. / На Ямале более 50% заболевших Covid-19 – это вахтовики и жители Нового Уренгоя. / Исследование ВЦИОМ: в столице ЯНАО лидируют единороссы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»