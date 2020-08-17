Правительство РФ расширило для Ямала перечень субсидируемых авиарейсов

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении географии субсидируемых авиарейсов. В обновленный список вошли 138 маршрутов. В их числе – много ямальских рейсов.

Как сообщается в документе, государство будет субсидировать несколько рейсов, связывающих Новый Уренгой с такими городами, как Саратов, Воронеж, Махачкала, Минеральные Воды, Оренбург, Красноярск, Белгород, Нижний Новгород, Томск, Иркутск. Также в перечень субсидируемых маршрутов попали такие направления, как Сочи-Салехард, Салехард-Симферополь. Субсидироваться также будут рейсы Самара-Надым и Иркутск-Ноябрьск.

«Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета»,– говорится в сообщении правительства. Также в документе уточняется, что виюле власти выделили на субсидии 3 млрд руб. Услугами авиаторов дополнительно воспользуются в общей сложности порядка 450 тыс пассажиров.

Салехард, Дарья Котова

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