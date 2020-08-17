Жителю Ямала вынесли приговор за убийство сына

Житель Нового Уренгоя приговорен к семи годам тюрьмы за убийство сына. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, такой вердикт накануне вынес новоуренгойский суд.

Как напоминает окружной Следком, преступление было совершено в марте 2020 года. Убийцей стал 67-летний мужчина. Он зарезал своего 44-летнего сына. Мужчины выпивали, между родственниками произошел конфликт. «Отец, схватив кухонный нож, нанес им не менее двух ударов в область груди и руки потерпевшему, от чего тот скончался через непродолжительный период времени на месте происшествия», – уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). Подсудимый будет этапирован в колонию строго режима.

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 17.08.20

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