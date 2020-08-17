На Ямале основной прирост по коронавирусу дают Новый Уренгой и вахтовики

В ЯНАО к 17 августа выявлено 84 новых случая коронавируса. С начала августа суточный прирост заметно снижается.

С начала пандемии новой инфекцией на Ямале заразились 12 тыс 612 человек. Выздоровели за весь период – 11 тыс 638 человек. Летальных исходов – 82.

Как сообщает оперативный штаб региона, на месторождениях за сутки заболели 24 вахтовика. А суточный прирост в населенных пунктах Ямала – 60 новых случаев. Антилидер по-прежнему Новый Уренгой, где 25 вновь инфицированных. В Ноябрьске – 10 новых случаев, в Надыме – 7, в Муравленко – 6.

Как сообщал «Новый День», особый режим в округе по решению ямальского губернатора Дмитрия Артюхова был продлен до 31 августа включительно. Глава ЯНАО сам переболел коронавирусом. В минувшие выходные в своем аккаунте в Инстаграм Артюхов сообщил, что выздоровел и с понедельника, 17 августа, возобновляет свои рабочие поездки по территории ЯНАО. Сегодня губернатор посетил с рабочим визитом Ноябрьск.

Новый Уренгой, Салехард, Дарья Котова

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 17.08.20

ИЦК: В Свердловской области коронавирусом переболели 0,5% населения. / Жителю Ямала вынесли приговор за убийство сына. / Правительство РФ расширило для Ямала перечень субсидируемых авиарейсов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»