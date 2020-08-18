Пенсионерка из Томской области приехала на Ямал в поисках любви, но ее убили и спрятали в мусорной яме

На Ямале раскрыто убийство 60-летней жительницы Томской области, которая летом приехала в ЯНАО ради знакомства мужчиной.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в июле женщина прибыла на территорию Тарасовского месторождения в Пуровском районе. «Женщина в ночь с 16 на 17 июля 2020 года распивала спиртные напитки в компании своего нового знакомого и его 61-летнего приятеля. В какой-то момент между ней и мужчиной возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ей не менее 9 ударов ножом в жизненно-важные части тела. Затем, с целью сокрытия следов преступления, мужчина закатал труп потерпевшей в ковер, и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома», – уточняет фабулу дела окружной Следком.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения 60-летней жительницы Томской области было возбуждено почти месяц спустя – 14 августа. Тогда следователи и выяснили, как погибла пенсионерка, а также нашли ее тело. Ее убил 61-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пуровский район, Салехард, Дарья Котова

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