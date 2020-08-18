На Ямале зафиксирован самый минимальный суточный прирост по коронавирусу

В ЯНАО по состоянию на 18 августа выявлено 76 новых случаев коронавируса. Это минимальная цифра за последние месяцы. Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 – 12 тыс 688. За последние сутки от коронавируса скончался один человек. Всего летальных исходов – 83.

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, сейчас семь госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного человека медики оценивают как крайне тяжелое.

На месторождениях за сутки прибавилось 25 заболевших. Всего среди вахтовиков коронавирус подтверждался 3 тыс 288 раз. В населенных пунктах суточный прирост – 51 новый случай. Основной рост показали Новый Уренгой (14), Ноябрьск (11) и Губкинский (10).

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 18.08.20

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