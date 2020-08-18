Артюхов назвал сумму выпадающих доходов богатого ЯНАО, это десятки миллиардов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во вторник, 18 августа, во время прямого эфира с жителями Ноябрьска назвал объем выпадающих доходов в бюджете Ямала. По оценке главы округа, регион в текущем году может недополучить 55 млрд рублей.

Артюхов назвал год непростым, отмечая и пандемию коронавируса, и падение цен на нефть. «Сейчас цены на нефть выравнялись. Мы ожидаем, что второе полугодие будет лучше», – заявил Артюхов.

Далее губернатор выступил с оптимистичным заявлением. Он уверен, что регион, богатый ресурсами, быстро восстановится. И напомнил про цикличность кризисов. «Если сегодня плохо, то завтра будет хорошо. Все процессы цикличны. Если раньше эти циклы были длинными, то сейчас один-два года и все», – обратился в ямальцам Артюхов.

Напомним, бюджет ЯНАО в 2020 году должен составить 244,5 млрд рублей. Расходы предусмотрены в таком же объеме.

Салехард, Дарья Котова

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