На Ямале выросло число летальных исходов от коронавируса

В ЯНАО от коронавируса скончался 84-ый пациент. Об этом 19 августа сообщает оперативный штаб региона.

«В Новом Уренгое, к сожалению, скончался мужчина 51 года. Он поступил в больницу с диагнозом пневмонии, подтвердился коронавирус. Заболевание протекало тяжело, две недели пациент находился на искусственной вентиляции легких. Осложнили течение болезни сопутствующие хронические заболевания. Усилия медиков и интенсивная терапия, к сожалению, не дали результата», – рассказала руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Как сообщал «Новый День», во вторник, 18 августа, на Ямале также была зафиксирована смерть пациента, у которого коронавирус был подтвержден лабораторно. Общее число умерших с начала пандемии – 84. Больше всего летальных исходов Новом Уренгое.

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