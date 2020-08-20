Прокуратура ЯНАО занялась коллекторами, которые пообещали выкинуть из окна мать должника

Прокуратура ЯНАО вмешалась в историю многодетного отца из Ноябрьска, семье которого угрожают коллекторы. Мужчина взял микрокредит 18 тыс рублей, но не смог вовремя рассчитаться. Сейчас он вместе с процентами должен вернуть 200 тыс рублей. Его мать и пятеро детей все это время получают угрозы.

Как сообщает надзорное ведомство, прокуратура проверила действия полиции Ноябрьска и выяснила, что силовики не стали возбуждать против коллекторов уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

«Изучение материалов в прокуратуре показало, что все необходимые меры для объективного рассмотрения сообщения о преступлении не приняты. Лица, осуществлявшие телефонные звонки с угрозами, не установлены, надлежащая правовая оценка их действиям не дана. Прокуратурой Ноябрьска незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. За ходом дополнительной проверки продолжен контроль.

Историю жителя Ноябрьска, за которого заступилась прокуратура, ранее сообщал портал «Ноябрьск24». Мужчина по имени Павел, у которого пятеро детей, в конце 2019 году оформил микрозаём. Сумма небольшая – 18 тыс рублей. Вскоре после этого Павел потерял работу и не смог вовремя вернуть долг.

По словам заемщика, свою травлю коллекторы начали в марте текущего года. Они обзванивали родственников Павла и угрожали. Затем звонившие пообещали продать квартиру матери должника, а саму женщину выбросить из окна. Расправой коллекторы угрожают и детям Павла.

Известно, что микрофинансовая организация продала долг жителя Ноябрьска коллекторскому агентству, которое с учетом набежавших процентов намеревается получить от должника уже не 18, а 200 тыс рублей. Сам Павел утверждает, что готов выплатить весь долг, но при этом он просил силовиков приструнить коллекторов, которые применяют такие методы.

https://noyabrsk24.ru/novosti/2020/08/04/mnogodetnomu-ottcu-iz-noiabr-ska-ugrozhaiut-raspravoi-iz-za-prosrochki-po-kreditu/

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 19.08.20

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