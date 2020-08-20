российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 августа 2020, 11:39 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Главный следователь Ямала раскрыл свои доходы

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО Андрей Егоров опубликовал свои доходы за 2019 год. За минувший год генерал-майор юстиции Егоров заработал 6 млн 177 тыс рублей. Это почти на 1,3 млн больше, чем задекларировал глава ямальского Следкома годом ранее.

В 2018 году, напомним, доход Егорова составил 4 млн 824 тыс рублей. В собственности у силовика по-прежнему числятся автомобиль Лада Гранта, квартира 40,6 квадратов и доля в квартире площадью 61,6 кв метров. Проживает Егоров в служебной квартире – ее площадь более 95 кв метров.

Список движимого и недвижимого имущества супруги Егоровой также не изменился. Она владеет иномаркой – Мерседес Бенц А-140 и долей в квартире. Доходы супруги по итогам 2019 года составили 1 млн 944 тыс рублей.

Заместитель Егорова – полковник юстиции Виталий Кондратенко задекларировал за прошлый год 5 млн 690 тыс рублей. Его доход слегка снизился: 5 млн 413 тыс рублей по итогам 2018 года.

41-летний Андрей Егоров в органах следствия работает с 2007 года. СУ СКР по ЯНАО силовик возглавил в 2017 году.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 20.08.20

Прокуратура ЯНАО занялась коллекторами, которые пообещали выкинуть из окна мать должника. / На Ямале выросло число летальных исходов от коронавируса. / Уральские климатологи: «Вечная мерзлота стала таять быстрее – 50 лет назад было -90 градусов, теперь -5,5». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Недвижимость, Общество, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика,