Главный следователь Ямала раскрыл свои доходы

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО Андрей Егоров опубликовал свои доходы за 2019 год. За минувший год генерал-майор юстиции Егоров заработал 6 млн 177 тыс рублей. Это почти на 1,3 млн больше, чем задекларировал глава ямальского Следкома годом ранее.

В 2018 году, напомним, доход Егорова составил 4 млн 824 тыс рублей. В собственности у силовика по-прежнему числятся автомобиль Лада Гранта, квартира 40,6 квадратов и доля в квартире площадью 61,6 кв метров. Проживает Егоров в служебной квартире – ее площадь более 95 кв метров.

Список движимого и недвижимого имущества супруги Егоровой также не изменился. Она владеет иномаркой – Мерседес Бенц А-140 и долей в квартире. Доходы супруги по итогам 2019 года составили 1 млн 944 тыс рублей.

Заместитель Егорова – полковник юстиции Виталий Кондратенко задекларировал за прошлый год 5 млн 690 тыс рублей. Его доход слегка снизился: 5 млн 413 тыс рублей по итогам 2018 года.

41-летний Андрей Егоров в органах следствия работает с 2007 года. СУ СКР по ЯНАО силовик возглавил в 2017 году.

Салехард, Дарья Котова

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