На Ямале падает заболеваемость Covid-19, но люди умирают каждый день

В ЯНАО за сутки подтверждено 69 новых случая коронавируса. Это самый низкий показатель за неделю. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 12 тыс 829 человек.

По состоянию на 20 августа в округе зафиксирована еще одна коронавирусная смерть. С начала недели – с 17 августа, люди от Covid-19 на Ямале умирают ежедневно. Каждый день – по одному человеку. Всего с начала распространения новой инфекции в округе 85 летальных исходов.

Самый большой суточный прирост показали населенные пункты. Как сообщает 20 августа оперативный штаб ЯНАО, там 60 заболевших. Из них 15 инфицированных в Ноябрьске, 10 в Новом Уренгое, восемь в Надыме и пять в Салехарде.

На месторождениях за сутки выявлено девять новых случаев. Общее число инфицированных вахтовиков с начала пандемии – 3 тыс 307.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 20.08.20

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