Во время дорожных работ на Ямале взорвалась бочка с битумом, пострадали шесть рабочих

На Ямале на трассе Сургут-Салехард при проведении дорожных работ произошло ЧП. Как подтвердили «Новому Дню» в управлении МЧС по ЯНАО, разгерметизировалась цистерна с битумом.

Из-за взрыва бочки с битумом пострадали шесть человек. Один дорожный рабочий от помощи медиков отказался, остальные были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя.

По информации «Нового Дня», ремонт дороги проводился в рамках контракта с компанией «Ямалдорстрой». Инцидент произошел еще 19 августа на трассе Сургут-Салехард (на участке Сывдарма – Коротчаево). Подрядчик производственные травмы своих рабочих официально не прокомментировал. О ЧП сообщили авторы аккаунта Svodka89 в Instagram. В посте уточняют, что бочка с битумом именно взорвалась.

Салехард, Дарья Котова

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