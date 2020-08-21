На Ямале рядом с автодорогой заметили очень опасное существо

Жители Ноябрьска зафиксировали на дереве прямо у автодороги большую змею. Предположительно, это гадюка. Пресмыкающееся уже в шутку стали называть «древолазом»: змея расположилась на сосне.

Отдыхающую на дереве гадюку сфотографировали рядом с трассой, которая ведет в отдаленный микрорайон Ноябрьска. Автор прислал снимок в редакцию «Ноябрьск24». «Так себе птичка, если честно», – прокомментировал снимок автор фото.

Гадюку в лесах можно встретить с мая до глубокой осени. Во время такой неприятной встречи специалисты рекомендуют не делать резких движений. При этом стоит медленно отойти от опасной змеи, осторожно пятясь назад.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 21.08.20

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