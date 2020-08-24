На Ямале женщина забила молотком спящего мужа

В ЯНАО в суд передано дело жительницы Пуровского района, которая убила мужа из-за его пристрастия к алкоголю.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, убийство произошло 31 марта в селе Самбург Пуровского района. Подозреваемая до смерти забила своего 33-летнего мужа.

«Накануне вечером 30 марта между супругами произошел конфликт на почве злоупотребления мужчиной спиртных напитков. Женщина дождалась, когда потерпевший ляжет спать, и, подыскав молоток, нанесла лежащему в кровати супругу множественные удары металлическим молотком в область головы. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибленными ранами головы», – напомнили фабулу дела в окружном Следкоме.

За убийство мужа женщину будут судить по ст. 105 УК РФ.

Пуровский район, Дарья Котова

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