В ЯНАО каждый день снижается уровень заболеваемости Covid-19

На Ямале 24 августа подтвержден 61 новый случай коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 13080.

В населенных пунктах за стуки 50 вновь заболевших. Тройка антилидеров – Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, где совокупно заболели 34 человека. На месторождениях 11 новых случаев коронавируса среди вахтовых рабочих.

Как сообщает 24 августа оперативных штаб ЯНАО, сейчас в больницах остаются шесть человек, состояние которых оценивается как тяжелое, два пациента в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 24.08.20

На Ямале женщина забила молотком спящего мужа. / Проезд по «благотворительному» мосту через реку Пур пообещали сделать бесплатным. / На Ямале рядом с автодорогой заметили очень опасное существо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»