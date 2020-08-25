На Ямале сгорел многоквартирный дом, есть погибший и пострадавшие

На Ямале в Надымском районе сгорел деревянный двухэтажный двенадцатиквартирный дом. Как сообщает администрация района, «деревяшка» в поселке Лесном загорелась 24 августа вечером – в 21:57 часов.

Во время возгорания в жилом доме находились пять жильцов. Один человек погиб. Еще двое пострадали, их медики доставили в Надымскую ЦРБ. В районной мэрии уточнили, что у погорельцев повреждения первой и второй степени тяжести.

Пожар тушили до часа ночи. Граждан, которые проживали в полностью сгоревшем доме, доставили в пункт временного размещения. Причины пожара пока не названы.

Надым, Дарья Котова

Надым. Другие новости 24.08.20

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