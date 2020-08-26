Жителей Ямала осенью начнут прививать от коронавируса

Партия вакцины против Covid-19 может поступить на Ямал уже в ноябре. В числе первых будут привиты медики и педагоги. Об этом сообщила главный врач окружного СПИД-центра Людмила Волова.

Она уточнила, что вся партия вакцины поступит именно в окружной СПИД-центр, откуда препарат будет распространяться по муниципалитетам ЯНАО. О каком количестве вакцин идет речь, медики пока не знают.

«Первые партии пока очень невелики, и что получит Ямал, станет известно позже. Условия хранения достаточно жесткие, нужен определенный температурный режим и хранения, и перевозки. Вообще управляемой ситуация может быть только с помощью вакцинопрофилактики, иные меры не будут так эффективны. На сегодня в России зарегистрирована пока только одна вакцина института им. Гамалеи Гам-ковид-вак, и пока идет изучение объема, который будет востребован в регионах», – цитирует г-жу Волову «Ноябрьск24».

С начала пандемии на Ямале коронавирусом заболели 12 тыс 670 человек. Летальных исходов – 88.

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