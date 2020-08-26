На Ямале выросла смертность от коронавируса

В ЯНАО увеличилось число летальных исходов среди зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным окружного оперативного штаба за 26 августа, в Ноябрьске скончались два пациента. Это 52-летний и 66-летний мужчины. Общее число жертв коронавируса на Ямале увеличилось до 90.

«Оба пациента были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, лабораторно подтвердилась и коронавирусная инфекция. Заболевание протекало крайне тяжело. К сожалению, интенсивная терапия и все усилия медиков не помогли переломить ход болезни", – рассказала руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Всего в округе зарегистрировано 12 тыс 738 случаев коронавируса. По состоянию на 26 августа выявлено 45 новых случаев, что говорит о том, что уровень заболеваемости на Ямале снижается.

На месторождениях среди вахтовиков всего один заболевший за сутки. В населенных пунктах – 45. Больше всего инфицированных в Ноябрьске, Салехарде и Муравленко.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

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