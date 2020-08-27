На Ямале зафиксирован минимальный суточный прирост по Covid-19

В ЯНАО 27 августа выявлено 42 новых случая коронавируса. Это самый низкий суточный прирост, если сравнивать с пиком заболеваемости. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 13 тыс 222. Летальных исходов – 90.

Уровень заболеваемости снижается как на месторождениях, где за сутки зафиксировано 11 новых случаев, так и в населенных пунктах, где инфицированных – 31 человек. Вновь заболевшие выявлены только в 8 населенных пунктах.

Лидируют Салехард и Ноябрьск, где по 11 заболевших. В Новом Уренгое, где летом фиксировался всплеск заболеваемости, за сутки выявлено всего два новых случая коронавируса.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 27.08.20

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