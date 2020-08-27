Губернатор Артюхов уточнил, когда разрекламированная трасса Ямала станет круглогодичной

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал, что к концу 2020 года автодорога Салехард-Надым станет круглогодичной. Об этом он сообщил при подведении итогов своей большой рабочей поездки по округу.

«Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро – за 3 часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд, который принципиально поменяет качество жизни в западной части Ямала», – написал губернатор в социальных сетях.

Как сообщал «Новый День», Артюхов, как и в 2019 году, совершил объезд округа. Он сел за руль отечественной LADA XRAY, чтобы проехать восточную часть ЯНАО. Это был десятидневный тур, губернатор в общей сложности проехал около 2 тыс километров. За рулем Артюхов провел почти 30 часов.

Поездка началась в Ноябрьске, после глава региона посетил Карамовский пост, затем отправился в Муравленко, Губкинский, Пуровский район, Новый Уренгой, Надымский район и далее по строящейся дороге доехал до Салехарда. По пути губернатор заезжал не только в крупные населенные пункты, но и в поселки – Ханымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, Уренгой, Пангоды, Правохеттинский.

Что касается дороги Салехард-Надым – это один из мегапроектов Ямала, о котором регулярно говорят власти. За все годы строительства в нее вложили более 60 млрд рублей. Без данной трассы зимой Надым и Салехард связывает только сезонный автозимник.

Салехард, Надым, Дарья Котова

Салехард, Надым. Другие новости 27.08.20

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