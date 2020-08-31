На Ямале загорелась многоэтажка, погибла пятилетняя девочка

В Надыме 31 августа на ул. Зверева произошел пожар в многоквартирном доме. Загорелась квартира на девятом этаже. Спасатели эвакуировали женщину с детьми, но пятилетнюю девочку спасти не удалось – ребенок погиб.

Как сообщает управление МЧС по ЯНАО, сигнал о пожаре в высотном доме поступил 31 августа около 17 часов. «На момент прибытия огнеборцев наблюдался густой дым из квартиры, расположенной на 9 этаже. Со слов очевидцев, в квартире могли находиться люди, в том числе и дети. Пожарные проникли в квартиру и в ходе тушения и разведки помещения были обнаружены женщина и трое детей, которых незамедлительно эвакуировали из горящей квартиры. Также был эвакуирован один ребёнок из соседней квартиры», – сообщили в окружном управлении МЧС.

Пятилетнюю девочку МЧСники передали медикам, она была без сознания. Спасти ребенка не удалось.

Около шести часов вечера пожар был полностью потушен на площади 5 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. В тушении принимали участие три единицы спецтехники МЧС и 18 человек личного состава. На месте пожара работает дознаватель МЧС, который выясняет причину произошедшего.

Надым, Дарья Котова

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