В ЯНАО управляющая компания заплатит женщине, которая не смогла подняться на скользкое крыльцо и получила травму

Управляющая компания города Губкинский проиграла судебный иск ямальской прокуратуре. Надзорное ведомство взыскало с управленцев более 81 тыс рублей. Эти деньги получит жительница дома, которая поскользнулась у подъезда и сломала голень.

Как сообщает 1 сентября прокуратура ЯНАО, ответчиком в суде была управляющая компания «Нордстарт». «Установлено, что в зимний период УК не обеспечила удаление наледи на ступенях подъезда, в результате чего женщина при падении получила травму в виде перелома голени», – уточнили в окружной прокуратуре.

Прокурором в интересах пострадавшей был подан иск о взыскании с ООО «Нордстрат» компенсации морального вреда и стоимости затрат на приобретение лекарственных препаратов. Суд требования истца удовлетворил, УК заплатит пострадавшей 81 тыс 240 рублей.

Управленцы долго судились за эти деньги, решение суда первой инстанции юристы ООО «Нордстрат» обжаловали, но их апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Губкинский, Дарья Котова

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