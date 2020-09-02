На Ямале заболеваемость коронавирусом не растет, но и не снижается

На Ямале 2 сентября лабораторно подтверждено 46 новых случаев коронавируса. Такой суточный прирост заболеваемости держится в округе уже несколько дней. Общее число инфицированных сначала пандемии увеличилось до 13 тыс 503 человек.

Как сообщает 2 сентября оперативный штаб ЯНАО, на месторождениях округа фиксируются единичные случаи COVID-19: за сутки заболели четыре вахтовика (всего 3 тыс 472).

В населенных пунктах плюс 42 новых случая коронавируса. К привычным антилидерам – крупные города – за стуки впервые присоединилось село Азовы, где выявлен первый и пока единственный заболевший. В Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги и Тарко-Сале по шесть вновь заболевших. В Салехарде – 8.

Салехард, Дарья Котова

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